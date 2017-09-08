Массимо Каррера: "Спартаку" в игре с "Рубином" нужно будет очень быстро катать мяч"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" подчеркнул, что все команды Курбана Бердыева хорошо организованы и компактно играют в защите.

– Что можете сказать про ближайшего соперника – "Рубин"?

– Эта команда, как и все команды Бердыева, хорошо организована. Она компактно играет в обороне. Нам нужно будет очень быстро катать мяч, чтобы открывать какие-то зоны. Предстоит очень тяжелый матч.

– Вы говорил, что "Спартак" – это русский "Юве". А "Рубин"?

– Все команды Бердыева играют хорошо. Не знаю, с кем конкретно сравнить. Да и не вижу смысла. Главное – это наличие Бердыева. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.