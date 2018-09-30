Массимо Каррера: "Спартаку" сложно показывать свою игру. Стараюсь понять причины"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера – о матче с "Ростовом" (0:1) в девятом туре чемпионата России.

- Почему не видно игры?

- Нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины. Я работаю ради этого. Что мешает? Мы медленно работаем с мячом. Кто-то берет мало ответственности, чтобы отдать решающую передачу. Игрок на поле ощущает давление, о котором вы говорите. Не знаю, играл ли кто-то из вас, но на поле есть определенное волнение. Нам надо отложить эти мысли, мнения, что нам надо стыдиться, и думать о футболе.

- Вот-вот может сыграть Еременко. Игра в центре поменяется с его приходом?

- Безусловно, он хороший игрок. Мы ждем, когда он будет готов. Думаю, поле скажет, оправдает ли он все ожидания.

- На 85-й минуте болельщики за воротами начали уходить. И вообще большая часть стадиона ушла. Есть что сказать этим людям?

- Мы намного больше расстроены в связи с тем, не можем радовать болельщиков. Они платят за билеты и имеют право свистеть или уходить до финального свистка.

- Зуев, от которого вы отказались, забил победный гол.

- Я не то, что отказался от него. Здесь просто у него не было места, и он пошел играть в другую команду. (Александр Рогулев)

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