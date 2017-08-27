Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что команде не хватило только гола. Специалист подчеркнул, что хабаровчане не являются неудобном соперником для красно-белых.
– Мы провели хороший матч, но не хватило гола, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Характер травмы Таски? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена, но что с ним – сейчас неизвестно.
"СКА-Хабаровск" – неудобный соперник для "Спартака"? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, не хватило гола. Главное – продолжать работать и верить.
Mikeroft
Каррераверим. Вроде что-то похожее уже было ? А в принципе Спартак играет честно, это ему плюс. В отличие от коней. Сравните игру СКА с ЦСКА и с Зенитом или Спартаком. Довбня на купленную Гинером игру с конями просто не вышел, есть у человека спортивная гордость.
13:20
burmistr
Ну,подумаешь,гола не хватило ! Кружева-то были ? А забегания ? И спагетти утром ? Значит,всё нормально.
13:20
Patisson
Обидно конечно. Но в целом, ничего страшного. Тренер-хороший, фундамент у команды есть. Никто пачками чемпионаты выигрывать не обещал. Все нормализуется после нескольких удачных матчей. Подождём.
13:18
Player124
Массимо Каррера: "Спартаку" нужно продолжать верить" - Верить в Валеру! Только в Валеру!!!
13:16
ОУКБ
Да пустой базар, залети хоть одна плюха сегодня и другой разговор в комментах был. а насчёт подготовки Карреры не понял.у него хоть команда живая, двигается.не хватило сегодня героя, который решил бы игру точным ударом.Надо было состав усиливать, а не спать всё ТО.Федун виноват, а Каррера всё правильно делает, не его вина, что составчик не освежили вовремя
13:16
zvovs
Кто говорил что Спартак в прошлом сезоне тянули был прав, сейчас точно так же тянут Локомотив.
13:14
redshark
Верим. А делать остается? Нищему, только молиться и верить...
13:14
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Верим,даже свечки ставим.)))
13:10
Tribunal Z
dintos Без забивалы невозможно достичь по-настоящему больших успехов.А Каррера тренер слабенький.Эффект новизны кончился,да и готовил команду к прошлому сезону Аленичев.=== Эмери тоже для вас был слабеньким тренером, выгнали сразу после нескольких поражений, а он потом трижды Лигу Европы выиграл. Терпения у вас нет совсем, кто ещё к вам пойдёт работать!))) Дураков нет!
13:09
Tribunal Z
Товарищь, верь в светлое будущее Спартака! И так 16 лет подряд!))) Понюхали и поносили медальки, теперь забудьте
13:07
dintos
Без забивалы невозможно достичь по-настоящему больших успехов.А Каррера тренер слабенький.Эффект новизны кончился,да и готовил команду к прошлому сезону Аленичев.А как её подготовил к нынешнему итальянец,мы видим сейчас.
13:06