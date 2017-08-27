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13:02 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартаку" нужно продолжать верить"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что команде не хватило только гола. Специалист подчеркнул, что хабаровчане не являются неудобном соперником для красно-белых.

– Мы провели хороший матч, но не хватило гола, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Характер травмы Таски? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена, но что с ним – сейчас неизвестно.

"СКА-Хабаровск" – неудобный соперник для "Спартака"? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, не хватило гола. Главное – продолжать работать и верить.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Mikeroft

Каррераверим. Вроде что-то похожее уже было ? А в принципе Спартак играет честно, это ему плюс. В отличие от коней. Сравните игру СКА с ЦСКА и с Зенитом или Спартаком. Довбня на купленную Гинером игру с конями просто не вышел, есть у человека спортивная гордость.

13:20

burmistr

Ну,подумаешь,гола не хватило ! Кружева-то были ? А забегания ? И спагетти утром ? Значит,всё нормально.

13:20

Patisson

Обидно конечно. Но в целом, ничего страшного. Тренер-хороший, фундамент у команды есть. Никто пачками чемпионаты выигрывать не обещал. Все нормализуется после нескольких удачных матчей. Подождём.

13:18

Player124

Массимо Каррера: "Спартаку" нужно продолжать верить" - Верить в Валеру! Только в Валеру!!!

13:16

ОУКБ

Да пустой базар, залети хоть одна плюха сегодня и другой разговор в комментах был. а насчёт подготовки Карреры не понял.у него хоть команда живая, двигается.не хватило сегодня героя, который решил бы игру точным ударом.Надо было состав усиливать, а не спать всё ТО.Федун виноват, а Каррера всё правильно делает, не его вина, что составчик не освежили вовремя

13:16

zvovs

Кто говорил что Спартак в прошлом сезоне тянули был прав, сейчас точно так же тянут Локомотив.

13:14

redshark

Верим. А делать остается? Нищему, только молиться и верить...

13:14

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Верим,даже свечки ставим.)))

13:10

Tribunal Z

dintos Без забивалы невозможно достичь по-настоящему больших успехов.А Каррера тренер слабенький.Эффект новизны кончился,да и готовил команду к прошлому сезону Аленичев.=== Эмери тоже для вас был слабеньким тренером, выгнали сразу после нескольких поражений, а он потом трижды Лигу Европы выиграл. Терпения у вас нет совсем, кто ещё к вам пойдёт работать!))) Дураков нет!

13:09

Tribunal Z

Товарищь, верь в светлое будущее Спартака! И так 16 лет подряд!))) Понюхали и поносили медальки, теперь забудьте

13:07

dintos

Без забивалы невозможно достичь по-настоящему больших успехов.А Каррера тренер слабенький.Эффект новизны кончился,да и готовил команду к прошлому сезону Аленичев.А как её подготовил к нынешнему итальянец,мы видим сейчас.

13:06