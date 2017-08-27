Массимо Каррера: "Спартаку" нужно продолжать верить"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что команде не хватило только гола. Специалист подчеркнул, что хабаровчане не являются неудобном соперником для красно-белых.

– Мы провели хороший матч, но не хватило гола, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Характер травмы Таски? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена, но что с ним – сейчас неизвестно.

"СКА-Хабаровск" – неудобный соперник для "Спартака"? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, не хватило гола. Главное – продолжать работать и верить.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"