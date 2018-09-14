Массимо Каррера: "Спартаку" нужен защитник, но сейчас уже поздно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что клуб не будет подписывать защитника. Итальянский специалист будет искать варианты среди молодежи.

– У "Спартака" остались сутки на то, чтобы найти защитника-свободного агента и успеть запустить документооборот по трансферу. Команде нужен еще один центральный защитник или вы рассчитываете на молодежь?

– Конечно, нужен еще один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодежи. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Карреры