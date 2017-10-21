Массимо Каррера: "Спартаку" не хватило эмоции после "Севильи"? Не согласен"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 14-го тура Лиги чемпионов против "Амкара" (0:0) отметил, что еще не определился с составом команды на игру 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака". Специалист подчеркнул, что "тяжело играть против обороняющихся вдесятером".

– Чего сегодня не хватило "Спартаку", чтобы взломать оборону "Амкара"? И согласны, что учитывая не назначенный пенальти и моменты "Амкара", вы сегодня приобрели очко, а не потеряли два?

– Что касается пенальти, эпизод был далеко, я его не видел. У нас тоже были голевые моменты. Если бы мы забили в первом тайме, игра бы изменилась. Нелегко играть против команды, которая обороняется на своей половине вдесятером. Мы знали, что будет трудно. "Амкар" хорошо защищается.

– Может, не хватило эмоций после "Севильи"?

– Нет, я не согласен. "Спартак" играл в свой футбол все 90 минут. Ребята бегали и боролись до самого конца. Мотивация и эмоция были.

– Следующий матч у вас в Кубке России... Есть возможность, что в таком графике будете выпускать против "Спартака" из Нальчика резервистов?

– Нет игроков стартового состава и игроков замены. Есть игроки "Спартака"! С завтрашнего дня начнем готовиться и будем думать, в каких сочетаниях выйдем на поле. Молодые, конечно же, могут появиться. Но могут и появиться. Еще раз: мы подумаем. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"