Массимо Каррера: "Спартак" завершил круг на первом месте, но еще не сделал ничего выдающегося"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что долго не раздумывал, когда ему предложили войти в тренерский штаб "Спартака". По словам итальянца, он с удовольствием пошел на этот шаг.

– Я долго не раздумывал, когда мне предложили приехать в Москву, – приводит "Матч ТВ" слова Карреры. – Зная, что "Спартак" – это практически российский "Ювентус", с удовольствием решился на это. Я пришел как ассистент, чтобы работать с обороной, и амбиций стать главным тренером у меня не было. Первое, что я постарался сделать – донести до игроков свои взгляды и идеи о том, что всегда надо побеждать. Да, мы завершили первый круг на первом месте, но еще не сделали ничего выдающегося. Всегда нужно много работать и совершенствоваться – я говорю и о себе, и о команде.