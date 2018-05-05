Массимо Каррера: "Спартак" заточен на схему 4-2-3-1, но, к счастью, у нас есть умные футболисты"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему выпустил Марио Пашалича в центре обороны в матче 29-го тура чемпионата России (2:0).

- Как родилось решение выпустить Пашалича на место центрального защитника?

- Я хотел играть в три центральных. Слава богу, выздоровел Таски. И у меня появилась идея поставить Пашалича тоже в центр. Результат говорит о том, что выбор был правильный.

- Замена Таски была плановой?

- Замены никогда не планируются. Они происходят по ходу матча. Я предпочел выпустить Фернанду и поменять систему игры, чтобы иметь больше футболистов между линиями. Чтобы выпустить Фернанду, я должен был заменить иностранца. Между Пашаличем и Таски выбрал второго.

- Вы в прошлом сезоне в какой-то момент отказались от схемы в три центральных защитника. Теперь – вернулись, хотя есть даже недокомплект защитников. Почему приняли такое решение?

- Выбирал эту схему, потому что мы играли против команд, которые тоже играют с тремя центральными защитниками. Наша команда была заточена на схему 4-2-3-1, но, к счастью, у меня есть умные футболисты, которые могут играть при разных расстановок. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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