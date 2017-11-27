Массимо Каррера: "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) отметил, что его команда будет бороться до самого конца. Специалист также подчеркнул, что он не следит за статистическими показателями футболистов.

– Можно ли сказать, что теперь "Спартак" полноценно вернулся в чемпионскую гонку?

– Да, команда вернулась! Теперь мы занимаем неплохую позицию и будем бороться до самого конца.

– Вы следите за не очень обычными статистическими показателями игроков – например, когда Самедов забивает, "Спартак" не проигрывает...

– Нет, я не обращаю внимание на такие вещи. Главное, чтобы команда побеждала.

– Комбаров активнее, чем раньше, начал смещаться в центр, стал выглядеть острее у чужих ворот. Вы провели с ним какую-то работу.

– Когда у него не получается проходить по флангу, он действует по-другому. Всю эту работу мы проводим на тренировках. (Михаил ГОНЧАРОВ)