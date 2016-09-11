Массимо Каррера: "Спартак" сыграл не так хорошо, как хотел, но победил"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 6-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) подчеркнул, что команда усердно работает над оборонительными действиями, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, красно-белые играли хорошо, но не сумели продемонстрировать желаемого уровня.
- Я знал, что каждое дерби это особенный матч, - сказал Каррера. - Здесь не играет роли ни таблица, ни что-то другое. Такие матчи выигрываются тяжелым трудом. Более мотивированная команда побеждает. С этой точки зрения ребята отдали все, что у них было. Возможно, сыграли не так хорошо, как хотели, но победили. А победа очень важна.
- А что не понравилось?
- То, что не всегда владели мячом, торопились. Да и соперник действовал строго.
- Как вам дебют Маурисиу и почему выпустили с первых минут Попова?
- Выбрал Маурисиу в качестве правого защитника, потому что он опытный игрок. Хоть это и не его позиция. Новичок провел отличный матч. А по Попову принял решение после его возвращения из сборной. Он в хорошей форме.
- Чем удалось компенсировать отсутствие Фернанду?
- Ромулу и Глушаков провели отличный интенсивный матч. Боролись до конца - так, как мне нравится.
- "Спартак" при вас не пропускает третий матч. Везение или ваша заслуга?
- Всего понемногу. Удачу надо притягивать к себе. Много над этим работаем, ребята стараются.
Platinum1991
Игра показала не силу Спартака, а БЕСПОМОЩНОСТЬ и СЛАБОСТЬ Локомотива! Так играть НЕЛЬЗЯ!!! БЕСТОЛКОВАЯ беготня! ВСЁ! Всё на что сподобились игроки Локомотива! На фоне такой БЕЗОБРАЗНОЙ игры Локомотива - Спартак выглядел ОРЛАМИ, а Локомотив выглядел жалким подобием футбольного мальчика для битья, которого возили по полю, вдоль и поперёк! Были моменты у Локомотива, пару раз, но не забили по причине БЕЗОБРАЗНОЙ реализации. Какая игра, такая и реализация! Локомотив сыграл просто БЕЗОБРАЗНО! Ведь проиграть можно по разному! Целостной игры у Локомотива НЕ БЫЛО! Бегали, суетились, теряли мяч на ровном месте, толком попасть не могли по воротам. Навесы все уходили сопернику, открываний НЕ БЫЛО! А единственный гол пропустили по своей глупости! Не накрыли соперника, дали ему развернуться и отдать пас на Попова! В атаке полная АНАРХИЯ! Да к тому же судья не дал 100% пенальти в ворота Локомотива! Миранчук сыграл БЕЗОБРАЗНО! Касаева надо было раньше выпускать! Портнягин НЕ УСИЛИЛ игру и затерялся. Зря Самедова заменили, он хоть конструктив вносил, а с его заменой и вовсе игра у Локомотива пошла под ОТКОС! Полная беспомощность Локомотива! Как Локомотив готовился, так и сыграл БЕЗОБРАЗНО! Игра, как раз, и отображает работу, которая была проведена на тренировке, для подготовки к этой игре! Плохо Локомотив подготовился к этой игре. Очень ПЛОХО!
19:37