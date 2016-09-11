Массимо Каррера: "Спартак" сыграл не так хорошо, как хотел, но победил"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 6-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) подчеркнул, что команда усердно работает над оборонительными действиями, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, красно-белые играли хорошо, но не сумели продемонстрировать желаемого уровня.

- Я знал, что каждое дерби это особенный матч, - сказал Каррера. - Здесь не играет роли ни таблица, ни что-то другое. Такие матчи выигрываются тяжелым трудом. Более мотивированная команда побеждает. С этой точки зрения ребята отдали все, что у них было. Возможно, сыграли не так хорошо, как хотели, но победили. А победа очень важна.

- А что не понравилось?

- То, что не всегда владели мячом, торопились. Да и соперник действовал строго.

- Как вам дебют Маурисиу и почему выпустили с первых минут Попова?

- Выбрал Маурисиу в качестве правого защитника, потому что он опытный игрок. Хоть это и не его позиция. Новичок провел отличный матч. А по Попову принял решение после его возвращения из сборной. Он в хорошей форме.

- Чем удалось компенсировать отсутствие Фернанду?

- Ромулу и Глушаков провели отличный интенсивный матч. Боролись до конца - так, как мне нравится.

- "Спартак" при вас не пропускает третий матч. Везение или ваша заслуга?

- Всего понемногу. Удачу надо притягивать к себе. Много над этим работаем, ребята стараются.