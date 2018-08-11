Массимо Каррера: "Спартак" сделал то, что нужно для победы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 3-го тура российской премьер-лиги с "Анжи" (1:0) отметил, что его команда сделала все, чтобы победить.

- У вас есть ощущение, что "Спартак" сегодня потерял бы очки, если бы не два удаления?

– Нет, у меня нет такого ощущения. Красные карточки игрокам "Анжи" дали потому, что соперники опаздывали и фолили. Мы знали, что нам предстоит очень сложный матч. Из 90 минут примерно 50 мы провели около штрафной соперника. Для любой команды сложно забивать, когда соперник закрывается около своих ворот и отбрасывает мяч вперед. Мы не получили никаких контратак в сторону своих ворот, действовали организованно. Большее мы сделать не могли. Мы сделали то, что нужно для победы. Порой бывает, что при одном голевом моменте получается забить три гола. А бывает иначе.

- Вы говорите, что "Спартак" создавал много моментов. Но по первым 50 минутам откровенных голевых шансов не было, когда команды играли

- Сложно играть с командами, которые только обороняются! Я с любым могу поспорить на эту тему. Когда девять игроков просто стоят в штрафной… Даже если ты забиваешь им, они ничего не меняют, а просто стоят в своей штрафной. Я думал, что команда, которая пропускает гол, как-то ускоряет. Но "Анжи", видимо, устраивало проигрышное положение.

- Есть ли разница по сравнению с чемпионским сезонам в таких матчах с закрытыми соперниками?

- Даже когда мы выиграли чемпионат, нам было сложно с закрытыми соперниками. Помните матч с "Оренбургом" - вели 2:0, потом соперник сравнял, и мы забили на 96-й! Во многих матчах мы забивали победный гол в компенсированное время. Попробуйте сами забить закрытым командам!

- Таких матчей, когда соперник обороняется вдесятером, будет еще много. Как научиться стабильнее взламывать оборону?

- Единственное, что нам нужно улучшать – это реализацию. Нужно забивать, когда есть голевой момент. В таких играх просто нужно забивать КАЖДЫЙ шанс. Только так можно что-то поменять на поле. Но самое главное создавать, создавать и создавать эти моменты.

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