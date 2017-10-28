21:14 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартак" провел хороший матч, немногое позволил "Ростову"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 15-го тура премьер-лиги против "Ростова" (2:2) подчеркнул, что красно-белые контролировали ход встречи.

 
Сегодня. Ростов-на-Дону. &quot;Ростов&quot; - &quot;Спартак&quot; - 2:2. 87-я минута. Только что дончане провели второй гол.В концовках "Спартак" потерял уже 10 очков. Что не так?

– Вы 10 матчей не проигрываете, но из них всего 2 победы...

– Сегодня мы провели хороший матч, немногое позволили "Ростову", контролировали игру. К сожалению, когда не получается окончательно решить исход матча, случается всякое.

– Вспоминали ли встречу прошлого сезона?

– Я, конечно, помню о том матче, но сегодня мы провели хорошую игру. Мы позволили "Ростову" только две контратаки в первом тайме, и два опасных стандарта во втором тайме.

– Вы часто первыми пропускаете…

– Мы играли в футбол и когда пропустили, но неправильно заняли позиции в том моменте. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)​

Ростов - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Saypin

Это из конюшни ржание? как там после Арсенала? Побаливает?

21:28

футбол>2018

КАКАЯ БОЛЬ!КАКАЯ БОЛЬ!!!ОПЯТЬ ОБДЕЛАЛИСЬ ВИСЛОУХИЕ!!!!!!

21:22

вперёд Спартак!

Догнали Урал, "молодцы")))))))))))))

21:21