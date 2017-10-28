Массимо Каррера: "Спартак" провел хороший матч, немногое позволил "Ростову"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 15-го тура премьер-лиги против "Ростова" (2:2) подчеркнул, что красно-белые контролировали ход встречи.

– Вы 10 матчей не проигрываете, но из них всего 2 победы...

– Сегодня мы провели хороший матч, немногое позволили "Ростову", контролировали игру. К сожалению, когда не получается окончательно решить исход матча, случается всякое.

– Вспоминали ли встречу прошлого сезона?

– Я, конечно, помню о том матче, но сегодня мы провели хорошую игру. Мы позволили "Ростову" только две контратаки в первом тайме, и два опасных стандарта во втором тайме.

– Вы часто первыми пропускаете…

– Мы играли в футбол и когда пропустили, но неправильно заняли позиции в том моменте. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)​