Массимо Каррера: "Спартак" провел хороший матч, немногое позволил "Ростову"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 15-го тура премьер-лиги против "Ростова" (2:2) подчеркнул, что красно-белые контролировали ход встречи.
– Вы 10 матчей не проигрываете, но из них всего 2 победы...
– Сегодня мы провели хороший матч, немногое позволили "Ростову", контролировали игру. К сожалению, когда не получается окончательно решить исход матча, случается всякое.
– Вспоминали ли встречу прошлого сезона?
– Я, конечно, помню о том матче, но сегодня мы провели хорошую игру. Мы позволили "Ростову" только две контратаки в первом тайме, и два опасных стандарта во втором тайме.
– Вы часто первыми пропускаете…
– Мы играли в футбол и когда пропустили, но неправильно заняли позиции в том моменте. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
Saypin
Это из конюшни ржание? как там после Арсенала? Побаливает?
21:28
футбол>2018
КАКАЯ БОЛЬ!КАКАЯ БОЛЬ!!!ОПЯТЬ ОБДЕЛАЛИСЬ ВИСЛОУХИЕ!!!!!!
21:22
вперёд Спартак!
Догнали Урал, "молодцы")))))))))))))
21:21