Массимо Каррера: "Спартак" не стал играть хуже, но новые игроки не помешали бы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что команде не помешали бы новые игроки, однако главная проблема кроется в психологии. По словам наставника, красно-белые не стали играть хуже, но иногда допускают глупые ошибки.

– Конечно, новые игроки не помешали бы, но основная сложность – психология, – цитирует Карреру "Чемпионат". – Не хватает победного менталитета, который создается год за годом. Эти ошибки – невнимательность, потеря концентрации – необходимы для общего роста.

"Спартак" много пропускает, потому что совершает глупые индивидуальные ошибки. Виновата вся команда, и, даже если кто-то ошибся, рядом должен быть партнер, который подстрахует и спасет ситуацию.

– Вас не удивляет количество брака у одного из лучших игроков прошлого сезона – Фернанду?

– Конечно, удивляет. Но повторюсь: играть в футбол – это одно, а говорить о нем – другое. Он ошибается так же, как и другие, так же, как порой ошибаюсь и я.

– "Спартак" стал играть хуже?

– Нет, плюс-минус все так же, как в прошлом году. Мы играем в футбол, и это было заметно по матчу с "Локомотивом": пропустили три мяча в контратаках и забили в меньшинстве. Бывают ситуации, когда пропускаешь на последней минуте, и это влияет на общее впечатление об игре.