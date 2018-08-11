Массимо Каррера: "Спартак не разбирал игру с ПАОК"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 3-го тура Российской премьер-лиги с "Анжи" отметил, что его команда находится в хорошем состоянии.

- Состояние хорошее, мы еще не разбирали игру с ПАОК (2:3), так как надо было готовиться к "Анжи", - сказал Каррера во флеш-интервью на телеканале "Матч Премьер". - Джикия? Он готов, посмотрим, как он будет держаться на протяжении всего матча.

"Спартак" - "Анжи": РПЛ, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)