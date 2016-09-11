Массимо Каррера: "Спартак" не должен быть заложником эмоций болельщиков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что спокойно относится к критике. Он готов к эмоциональной реакции болельщиков по поводу игры команды.

– Критика – неотъемлемая часть футбола, потому что не бывает так, чтобы все всегда было хорошо, – отметил в интервью "Матч ТВ" Каррера. – Когда у нас все хорошо, мы должны окружающий энтузиазм использовать во благо команды. Но при этом мы должны стоять двумя ногами на земле и не быть заложниками эмоций болельщиков. Нужно работать еще больше, чтобы продолжать выигрывать. Все время выигрывать очень и очень сложно.

Есть ли интерес со стороны итальянской прессы? Нет. И это хорошо, что мне оттуда не звонят. Я не люблю много говорить.