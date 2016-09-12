Массимо Каррера: "Спартак" может выиграть чемпионат России, но мы такие не одни"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера уверен, что красно-белые являются одним из клубов, которые могут бороться за чемпионство. По его словам, спартаковцы должны понимать, что если им не удастся финишировать на первом месте, то это не говорит о слабости команды.

- В России есть четыре-пять команд, которые способны бороться за чемпионство, - сказал Каррера в интервью для передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол". - "Спартак" однозначно входит в их число. Мы обладаем правильным психологическим настроем, находимся в хорошем физическом состоянии, мы по-спортивному злые и хотим побеждать.

Но повторюсь, что мы не одни такие. Наша задача заключается в том, чтобы сражаться до конца. Если в конце концов выиграть не получится, мы должны понимать, что это произошло не потому, что мы были слабые, а потому что соперник оказался сильнее нас.

- Футболисты понимают, что в этом сезоне для "Спартака" - каждый матч финальный? Во-первых, после позора с АЕК, во-вторых, в связи с шансами на долгожданный титул? Или этому не нужно придавать значения, нужно играть в свою игру?

- Да, я стараюсь объяснить игрокам, что на каждый следующий матч нужно выходить, как на финал. Если хочешь выиграть войну, ты должен одержать победу в каждом сражении. При этом не стоит забегать вперед, нужно сосредоточиться на предстоящей битве и отдать все, чтобы выиграть. Мои футболисты знают, как я уже говорил, что о победах на словах можно говорить сколько угодно, но кто выиграет, решается на футбольном поле. Если у тебя нет внутри того, что нужно для победы, желания ее одержать, ты не выиграешь. Выходи на поле и покажи там все. Мне кажется, ребята меня понимают. Они умные ребята: сейчас на сборе в Германии я увидел, что у них есть желание работать, они готовы работать. Это меня убеждает в том, что все у нас получится.

- Какова задача на это сезон?

- Задача - показать все, на что мы способны. Максимум.

- А поточнее?

- Максимум это, естественно, стать чемпионами. В моем понимании максимум - это то, что мы действительно можем сделать. Не должно быть так: мы заняли третье место и говорим, ах, вот если бы да кабы, мы могли бы быть вторыми. Или мы вторые и говорим, ах вот бы еще чуть-чуть, мы были бы первыми. Если мы вторые, мы должны сказать: мы сделали все, что могли, но мы вторые, потому что команда, которая выше нас, просто сильнее.