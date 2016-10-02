Массимо Каррера: "Спартак" играл против великой команды"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 9-го тура премьер-лиги против "Зенита" (2:4) отметил, что его команда играла против самого сильного клуба чемпионата России, - передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Мы играли против великой команды. Считаю, что "Зенит" – самая сильная команда России. Мы играли до счета 3:2, потом разнервничались.

– Сегодня арбитр принимал много спорных решений. Есть ли у вас претензии к арбитру?

– Не люблю обсуждать судей. Мы просто не смогли воспользоваться моментами.

– Что вы сказали своим игрокам в перерыве? Вы были ими недоволен?

– Нет, я не могу так сказать. Я лишь хотел, чтобы ребята быстрее катали мяч. Повторюсь: мы сыграли против великой, сильной команды.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"