Массимо Каррера: "Спартак" играл против великой команды"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 9-го тура премьер-лиги против "Зенита" (2:4) отметил, что его команда играла против самого сильного клуба чемпионата России, - передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Мы играли против великой команды. Считаю, что "Зенит" – самая сильная команда России. Мы играли до счета 3:2, потом разнервничались.
– Сегодня арбитр принимал много спорных решений. Есть ли у вас претензии к арбитру?
– Не люблю обсуждать судей. Мы просто не смогли воспользоваться моментами.
– Что вы сказали своим игрокам в перерыве? Вы были ими недоволен?
– Нет, я не могу так сказать. Я лишь хотел, чтобы ребята быстрее катали мяч. Повторюсь: мы сыграли против великой, сильной команды.
Пиитерец
Зенит - это космос! В Согазе на одну команду-космонавта стало больше.
19:41
mallwen
Пока он ещё наивный и верит, что в России можно результата добиться только игрой и не стал добавлять, что ещё и против судьи играли:).
19:35
честный человечишко
Трудности перевода.
19:17
РусланИ
Каррера - настоящий мужчина. Уважаю. Что сказал бы другой тренер, если в его ворота поставили бы два пенальти?
19:15
genas
ну на счёт великой загнул....просто деньги газпром платит судьям чтоб помогали...сегодняшний матч тому подтверждение....
19:12