Массимо Каррера: "Спартак" еще не выиграл чемпионат"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России заявил, что форвард Квинси Промес провел хороший матч, но считает, то победы добилась вся команда. Этот успех упрочил лидерство "Спартака" в турнирной таблице. Отрыв столичной команды от идущего вторым ЦСКА вырос до десяти очков. "Зенит" остался на третьей строчке в 11 баллах от красно-белых.

– Много эмоций, ребята провели отличную игру против хорошей команды, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Считаю, что внутри нашей команды было что-то большее, чтобы выиграть, и мы это сделали. Мы сыграли в ту игру, которую подготавливали на сегодня. Нам было немного сложно во втором тайме, потому что мы сели в оборону. У "Зенита" есть хорошие футболисты, но мы выиграли, несмотря ни на что.

Безусловно, Промес сыграл отличный матч, но я люблю говорить о команде. Мы рады сегодняшней победе, но в субботу нас ждет "Ростов". Мы должны продолжать играть так каждый матч, потому что мы еще не победили. "Спартак" еще не выиграл чемпионат.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"