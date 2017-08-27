Массимо Каррера: "Спартак" должен постараться одержать первую победу на выезде"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что эта игра крайне важна для команды. Специалист подчеркнул, что к предстоящей встрече красно-белые готовились как и к предыдущим.

– Мы рады находиться в Хабаровске, но нас ждет сложный матч, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – К этой игре мы готовились как и к остальным. Нужно постараться изменить имеющиеся результаты и одержать первую победу в гостях. Отсутствие Попова и Самедова никак не скажется, поскольку на их месте сыграют другие футболисты.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"