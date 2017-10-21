Массимо Каррера: "Спартак" должен быть внимателен в матче с "Амкаром"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед началом матча 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что команда должна действовать очень внимательно. По словам специалиста, встреча с пермяками обещает быть сложной.

– Думаю, что нам удалось восстановиться. Этот матч будет важен для нас, – сказал Каррера в интервью телеканалу "Наш футбол". – Мы встречаемся с командой, которая не пропускала в последних четырех играх. "Спартак" должен быть внимателен. Эта встреча будет сложной.

У "Спартака" нет возможности отдохнуть? Это футбол. Нам необходимо работать, отдыхать и готовиться к следующим играм.

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"