Массимо Каррера: "Спартак" должен быть готов к Лиге Европы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью клубной пресс-службе отметил, что на первом сборе главный акцент будет сделан на физическую нагрузку. Также специалист подчеркнул, что не видит проблемы в том, что сезон для команды начнется в середине февраля.

– Не все игроки прибыли на сбор 9 января. Судя по всему, даже к отпуску своих игроков Вы подходите дифференцированно.

– Да, я просто позволил бразильцам отдохнуть на день больше, потому что у них длинный перелет, – сказал Каррера.

– На что будет сделан акцент на первом сборе?

– Прежде всего, на физическую нагрузку.

– Вас не смущает, что подготовку, в отличие от прошлого сезона, приходится форсировать? С одной стороны, надо набрать оптимальную форму к 15 февраля (матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". – Прим. "СЭ"), с другой – заложить фундамент на оставшуюся часть сезона.

– Именно потому, что мы начинаем играть с середины февраля, команда приехала на сборы в этом году 9 января. Ничего сложного в этом нет, но эта работа немного отличается, потому что мы должны готовиться играть уже в середине февраля и, естественно, протянуть потом до мая. Как правило, ваши соперники стараются встретиться на сборах с не самыми серьезными соперниками. "Спартак" же ждут матчи с ведущими командами Китая и Казахстана.

Мы должны быть готовы к Лиге Европы, у нас очень мало времени, поэтому мы должны сравниваться с командами одного уровня. И подобные матчи помогут нам подойди в хорошей физической форме к еврокубкам.

Напомним, первый сбор "Спартака" проходит в ОАЭ, он продолжится до 22 января. В рамках сбора красно-белые проведут два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны".