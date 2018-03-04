Массимо Каррера: "Спартак" будет делать все, чтобы выиграть"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" объяснил, почему оставил в запасе полузащитник Софьян Ханни. Также отметил, что на настроении команды не сказался перенос матча Кубка России с "Крыльями Советов".

– Не думаю, что перенос игры с "Крыльями Советов" повлиял на настроение команды, она была готова играть, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Безусловно, будет сложный матч для двух команд, но мы будем бороться за каждый мяч. Будет ли "Спартак" рисковать? Матч длится 90 минут, мы будем делать все, чтобы выиграть.

Ханни в запасе? мы сделали этот выбор, потом будем смотреть по ходу матча, что будет происходить на поле.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"