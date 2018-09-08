Массимо Каррера: "Спартак" будет биться за новые трофеи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время посещения клубного музея заявил, что его команда будет сражаться за новые трофеи.
- Я делаю все, что от меня зависит, чтобы победы пришли. Нужно работать еще больше, и все получится, - сказал Каррера в интервью клубной пресс-службе. - Мы приложим все силы, чтобы пополнить коллекцию музея новыми экспонатами. Будем биться!
Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-09-08-massimo_karrera_klubnyy_muzey_dolzhen_posetit_kazhdyy_igrok_spartaka/