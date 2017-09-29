Массимо Каррера: "Ситуация с травмированными - невезение"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" назвал вероятную причину эпидемии травм. По словам наставника, дело не в физподготовкепередает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Каким словом вы бы описали ситуацию с травмированными?

– Невезение! Надо заметить, что пятеро – с травмой колена, а в этих случаях суть не в физподготовке, не в тактике и не в других нюансах.

– Очень плотный график... Успеваете передохнуть, выспаться? Вы же человек...

– Конечно, период сложный. С таким плотным графиком очень сложно отдохнуть. Приходится играть через два дня на третий. Думаю, для футболистов это тоже очень сложно – как физически, так и ментально.

​ – Вартапетов после "Ливерпуля" говорил, что в травмах, возможно, есть и системные моменты. Что он имел в виду?

– Спросите это у доктора. Я не знаю, что он имеет в виду, когда говорит про системность.