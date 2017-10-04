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19:41 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Система ВАР могла бы помочь российским судьям"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что система ВАР должна применяться в определенных ситуациях. По его словам, речь идет о назначениях штрафного удара или решениях о том, вышел ли мяч за линию ворот.

- ВАР используется для определенных игровых ситуаций, - цитирует ITASportPress Карреру. - Я согласен с тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который говорит, что система должна применяться для объективных эпизодов. В России она может быть использована, но только в определенных ситуациях. Например, назначение штрафного удара или решение о том, вышел ли мяч за линию ворот. ВАР мог бы помочь итальянским или российским судьям.

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