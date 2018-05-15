Массимо Каррера: "Шалимов в "Спартаке"? Не знаю о таком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что не слышал о том, что бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов может оказаться в "Спартаке".
- Нужен ли вам тренер-россиянин в штабе, и правда ли, что им может стать Игорь Шалимов, который, вероятно, окажется в структуре "Спартака"?
- Не знаю о таком. (Сергей ЕГОРОВ)
ЗЗ+
Хз, как на деле, но по интервью (в т.ч. ТВ) Шалимова складывается мнение, что он весьма силен тактически. Тогда может вместо Пилипчука.
14:30
Eggorr
Кононов тоже не знал.
14:27
Константин Эдуардович
Господи! ТОЛЬКО НЕ ЭТО!
14:22
ЗЗ+
Не знаю о таком.// Интересно - имелось в виду "о таком приглашении Шалимова" или "о таком игроке"? :) По идее, Шалимова, поигравшего в Италии в Фодже и Интере (!), Каррера явно должен знать.
13:56