13:40 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Шалимов в "Спартаке"? Не знаю о таком"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что не слышал о том, что бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов может оказаться в "Спартаке".

- Нужен ли вам тренер-россиянин в штабе, и правда ли, что им может стать Игорь Шалимов, который, вероятно, окажется в структуре "Спартака"?

- Не знаю о таком. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью с Каррерой.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЗ+

Хз, как на деле, но по интервью (в т.ч. ТВ) Шалимова складывается мнение, что он весьма силен тактически. Тогда может вместо Пилипчука.

14:30

Eggorr

Кононов тоже не знал.

14:27

Константин Эдуардович

Господи! ТОЛЬКО НЕ ЭТО!

14:22

ЗЗ+

Не знаю о таком.// Интересно - имелось в виду "о таком приглашении Шалимова" или "о таком игроке"? :) По идее, Шалимова, поигравшего в Италии в Фодже и Интере (!), Каррера явно должен знать.

13:56

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