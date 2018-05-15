Массимо Каррера: "Шалимов в "Спартаке"? Не знаю о таком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что не слышал о том, что бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов может оказаться в "Спартаке".

- Нужен ли вам тренер-россиянин в штабе, и правда ли, что им может стать Игорь Шалимов, который, вероятно, окажется в структуре "Спартака"?

- Не знаю о таком. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью с Каррерой.