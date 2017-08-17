Массимо Каррера: "Сейчас "Локомотив" играет по-другому по сравнению с матчем за Суперкубок"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что железнодорожники играют по-другому по сравнению с матчем за Суперкубок России, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также добавил, что не стоит ждать серьезных изменений в составе красно-белых.

– В матче за Суперкубок "Спартак" уже обыгрывал "Локо". Как изменился соперник с тех пор? Если не считать потерю Ари.

– Я был на матче с "Тосно". "Локо" играет по-другому. Готовимся...

– Стоит ли ждать серьезных изменений в составе по сравнению с дерби против армейцев?

– С "Арсеналом" я сделал много замен по сравнению с игрой в Петербурге, потому что у нас было очень мало времени на восстановление. Сейчас такой необходимости нет.

Матч "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.