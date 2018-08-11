Массимо Каррера: "Сегодня я доволен Промесом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 3-го тура российской премьер-лиги с "Анжи" (1:0) подчеркнул, что кто-то в составе красно-белых подходит для игры с одним соперником, кто-то – с другим.

– Почему с поля во втором тайме ушел именно Рассказов?

– Вышел Самедов, у меня было два игрока на правом фланге, которые оба могли обострять.

– Как вам игра молодого Рассказова? И как вам вообще молодежь в начале этого сезона?

– Рассказов сделал то, что должен был сделать. Все молодые ребята могут получить шанс, когда я увижу, что они готовы.

– Почему так долго не выходил на поле Ханни? Правда ли, что у него есть проблемы с физикой? И как оцените сегодня его действия?

– Играют те, кто могут принести пользу в том или ином матче. Есть определенная командная организованность. Кто-то подходит для матча с одним соперником, кто-то – с другим. Безусловно, это не совсем его позиция. Он привыкает к этой позиции. И я уверен, что он может достичь успеха в этой позиции.

– Что происходит с Промесом?

– По-моему, когда у Квинси сегодня было пространство, он всегда обходил соперника. Это игрок, которому нужно пространство. Бывают моменты, когда ему трудно проявить себя. Но я никогда не критикую футболиста исходя из того, забил он или нет. Я смотрю на то, полезен он или нет. Сегодня я доволен Промесом.

– У Боккетти проблемы с ногой. А почему в заявке не было Кутепова?

– У Кутепов в день матча с ПАОК был дискомфорт в паховой области. Мы его лечим сейчас.

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