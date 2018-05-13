Массимо Каррера: "Сегодня "Спартак" должен победить!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что в матче 30 тура РФПЛ с "Динамо" ожидает от своей команды только победы.

– Сегодня должны только победить! Нас ждет трудный матч, тем более это дерби, но – только победа, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. - Слабые места "Динамо"? Я надеюсь, что они будут, потому что мы работали над этим всю неделю. По ходу матча все увидим.

Напомним, "Спартак" ведет борьбу за право участвовать в Лиге чемпионов с группового этапа на следующий год. На данный момент красно-белые с 56 очками идут вторыми и опережают ЦСКА, который расположился на третьей строчке, на один балл.