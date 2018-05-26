Массимо Каррера: "Сарри отказал "Зениту"? Хорошо!"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что Маурицио Сарри, претендующий на пост наставника "Челси" и "Зенита", является достойный противником.
- Сарри отказал "Зениту"? Хорошо! (смеется). Если говорить серьезно, то он достоин уважения. Он мог бы стать тяжелым противником. Видимо, "Челси" оказался для него более привлекательным, - цитирует 54-летнего итальянца calcionapoli24.
Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством команда выиграла премьер-лигу и Суперкубок России.
merniloskut
Большинству по...й кто возглавит бамжатник. Но у профи свои мерки!))
16:17
Millwall82
Так станет тренером твой дружок...Антонио Конте, рано смеёшься.
16:06