Массимо Каррера: "Сарри отказал "Зениту"? Хорошо!"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что Маурицио Сарри, претендующий на пост наставника "Челси" и "Зенита", является достойный противником.

- Сарри отказал "Зениту"? Хорошо! (смеется). Если говорить серьезно, то он достоин уважения. Он мог бы стать тяжелым противником. Видимо, "Челси" оказался для него более привлекательным, - цитирует 54-летнего итальянца calcionapoli24.

Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством команда выиграла премьер-лигу и Суперкубок России.