16:00 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Сарри отказал "Зениту"? Хорошо!"

2

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что Маурицио Сарри, претендующий на пост наставника "Челси" и "Зенита", является достойный противником.

- Сарри отказал "Зениту"? Хорошо! (смеется). Если говорить серьезно, то он достоин уважения. Он мог бы стать тяжелым противником. Видимо, "Челси" оказался для него более привлекательным, - цитирует 54-летнего итальянца calcionapoli24.

Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. Под его руководством команда выиграла премьер-лигу и Суперкубок России.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Большинству по...й кто возглавит бамжатник. Но у профи свои мерки!))

16:17

Millwall82

Так станет тренером твой дружок...Антонио Конте, рано смеёшься.

16:06

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!