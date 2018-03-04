Массимо Каррера: "Сам играл в такую погоду в Румынии. Знаю, как это сложно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) подчеркнул, что на результате встречи сказались погода и качество поля.

- Команды старались победить, делали все, что могли, - сказал Каррера. - Но погода и качество поля сказались. Играть в таких условиях было тяжело. Начиная с простых передач, которые сложно выполнить точно. Я сам играл в такую погоду. Например, в Румынии против "Стяуа". В Бухаресте было минус 14. Так что знаю, что это сложно.

- О переносе на этот раз разговоров не было?

- По сравнению с Самарой было заметно теплее. Значит, нужно было играть.

- Не боялись выпускать на такое поле Джано, который подвержен травмам?

- Нет, потому что он был готов к игре. Нам нужно было усиление в центре поля. Он давно в команде и знает все наши схемы.

- Что хуже: играть в минус 15 или в сугробах?

- Сегодня условия были лучше, чем в Самаре. Там было замороженное поле. (Филипп ПАПЕНКОВ)