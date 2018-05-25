Массимо Каррера: "С уважением отношусь к русским традициям и ничего не имею против, если кто-то рядом ест борщ"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как он переносит низкие температуры и об отношении к русским традициям.

- В прошлом году мы играли в Томске при минус пятнадцати, и я нормально это перенес. Ко всему могу адаптироваться. С уважением отношусь к русским традициям, - цитирует итальянца GQ.- Люблю, например, спагетти, но ничего не имею против, когда кто-то рядом ест борщ. Я его тоже пробовал, но по-прежнему предпочитаю пасту.

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