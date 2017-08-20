Массимо Каррера: "С Манчини не контактирую"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не общается с наставником "Зенита" Роберто Манчини. По его словам, в отличие от коллеги, он не использует записки для того, чтобы передать указания по ходу встречи.

- Поддерживаю ли я контакты с Манчини? Нет, нет. Мы перебросились парой фраз с ним после матча в Санкт-Петербурге. На этом наши контакты ограничились, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. - Записки, которые Манчини передает игрокам по ходу встречи? Это полезно. Но если я хочу что-то сказать, я сделаю это лично или передам указания через того, кто выходит на замену.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры