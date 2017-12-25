Массимо Каррера: "Реформы Федуна? Люблю старый добрый нормальный футбол, с системой в два круга"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что придерживается традиционной формулы проведения чемпионата. Ранее владелец красно-белых Леонид Федун предложил проводить турнир в четыре круга с делением на две семерки во второй части.

– К слову, Леонид Федун предложил переформатировать чемпионат России – сократить до 14 команд и играть в четыре круга. Как вам идея?

– Ну, я в этом плане придерживаюсь традиционных взглядов. Люблю старый добрый нормальный футбол, с системой в два круга. Но большое количество матчей – это хорошо! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полная версия интервью Массимо Карреры