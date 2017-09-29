Массимо Каррера: "Реброву понадобится время"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" рассказал о состоянии здоровья вратаря Артема Реброва. По словам наставника, о сроках возвращения говорить сложно, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Федун сказал, что кто-то, возможно, проклял "Спартак", рассуждая о травмах. Вы так не думаете?



- Не могу ответить, не знаю. Безусловно, это особенная ситуация, но никого нельзя винить.



- А когда вернется Ребров, избежавший тяжелой травмы?



- Несмотря на то, что операция не потребуется, это ведь колено. Какое-то время ему понадобится. Все индивидуально. Кому-то требуется месяц, кому-то - два.

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет в субботу, 30 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.