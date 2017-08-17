Массимо Каррера: "Ребров или Селихов в матче против "Локомотива"? Я еще не решил"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что еще не решил, кто из вратарей выйдет в стартовом составе – Артем Ребров или Александр Селихов, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист также добавил, что все проблемы красно-белых происходят из-за индивидуальных ошибок.

– Ребров или Селихов против "Локо"? Я еще не решил, – сказал Каррера. – Все проблемы от индивидуальных ошибок. Почему они случаются? Я не знаю...

Матч "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" перед матчем с "Локо". Live из Тарасовки