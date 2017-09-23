Массимо Каррера: "Работа судей? Никогда не комментирую"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча против "Анжи" (2:2) не стал комментировать работу арбитров. По его словам, Зелимхан Бакаев выглядел в этой встрече достойно.

- Про судейство опять ничего не скажете?

- Никогда его не комментирую. Только ошибки своих игроков. Пусть о работе арбитра разговаривают другие люди.

- Довольны действиями Бакаева?

- Он сыграл достойно. Молодому парню нелегко выступать в "Спартаке". Помимо начала матча, где имели место эмоции, Бакаев действовал неплохо.(Михаил ГОНЧАРОВ)