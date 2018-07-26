16:11 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Против "Спартака" все играют с повышенной мотивацией"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что против красно-белых соперники играют с повышенной мотивацией. Он также добавил, что в матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" на поле появится новое сочетание игроков.

- "Оренбург" - это крепкая организованная команда, у которой повышенная мотивация, - цитирует 54-летнего специалиста "Матч ТВ". Против "Спартака" с другой и не играют. Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания одиннадцати игроков, как в предстоящую субботу, у нас еще не было.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок. 

Спартак М - Оренбург

Таблица переходов РПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2018/19?
голосовать

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI875474_Massimo_Karrera_Protiv_Orenburga_sygrajem_sostavom_kotorogo_u_nas_jeshhe_ne_bylo

К комментариям
2
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
Материалы других СМИ