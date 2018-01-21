Массимо Каррера: "Промес - игрок "Спартака", никаких запросов по нему клуб не получал"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал понять, что клуб не получал запросов по лидеру атак клуба Квинси Промесу. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду со стороны "Саутгемптона". В текущем сезоне голландец провел 25 матчей, забил 15 голов и сделал 10 передач.

– Вероятен ли уход Квинси Промеса в Англию? Теперь пишут о "Саутгемптоне".

– Это только слухи! На данный момент Промес – наш игрок. Как и все, у кого действует контракт со "Спартаком". Никаких предложений, никаких запросов по Квинси клуб не получал. По крайней мере, насколько знаю я. Но окончательное решение принимают руководители "Спартака". (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Карреры