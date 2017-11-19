Массимо Каррера: "Промес - это Криштиану Роналду "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что форварда Квинси Промеса можно назвать Криштиану Роналду команды. Он также добавил, что если кто-то хочет повторить успех португальца, то он должен очень много работать.

– Кто русский Криштиану Роналду? Трудно сказать. Сейчас трудно найти русского Роналду, но есть хорошие игроки, – приводит Forbes слова Карреры. – Нужно назвать кого-то из "Спартака"? Так трудно сравнивать… Можно назвать Промеса. Он играет на позиции Роналду.

Считаю, что Роналду стал великим футболистом, и если кто-то хочет повторить его успех – он должен очень много работать.

25-летний Промес в текущем сезоне провел 21 матч во всех клубных турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.