Массимо Каррера: "Приглашение Еременко - идея Федуна"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что полузащитник Роман Еременко перешел по инициативе президента клуба Леонида Федуна. Ранее футболист выступал за ЦСКА.

- Еременко – талант. Он хороший игрок. Это один из любимых игроков президента. Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я. И теперь Еременко опять в игре. Все мы ошибаемся, но заслуживаем второй шанс. Теперь дело – за Еременко. Он должен понять, что делать. А мы решим, достоин ли он того, чтобы находиться с нами или нет. Да, Еременко два года не играл. Это может оказаться минусом. Но может оказаться и плюсом. Ведь отдохнул два года. Мы должны понять, может ли Роман выступать на определенном уровне. Решили сделать ему контракт до декабря, чтобы понять, в состоянии ли он выступать на высоком уровне. Не для меня, а для самого себя. Также подчеркну, что он обученный футболист. Я познакомился с ним, мне кажется, что он хороший и умный парень, серьезный. Да, совершил ошибку, но все мы их совершаем. Не нужно его критиковать за это. Каждый должен смотреть в зеркало.

- "Идея Федуна" - значит, трансфер вам навязали?

- Нет, его не навязали. Я его просматривал, и он мне понравился. Еременко – сильный игрок. Кто-то разве может сказать иначе? Просто я подчеркиваю, что это была идея президента, и ее превратили в позитивный вариант для нас. Потому что в конце концов президент имеет право иметь свое мнение и право на выбор. И не может иметь, а должен иметь. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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