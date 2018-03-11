Массимо Каррера: "Предпочту побеждать, играя плохо. Хотя сегодня "Спартак" плохо не играл"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 22-го тура чемпионата России над "СКА-Хабаровск" (1:0) подчеркнул, что команда сделала все ради победы, а игроки выложились на сто процентов.

– "Спартак" не без труда обыграл последнюю команду РФПЛ, забив в самой концовке. Какие эмоции следует испытывать болельщикам?

– Не мне следует адресовать этот вопрос. Мы сделали все, чтобы победить. Игроки выложились на сто процентов. Не всегда можно побеждать 4:0, 5:0. Уже говорил, что рад любой победе. Предпочту побеждать, даже играя плохо. Хотя сегодня мы плохо не играли.

– Мы не можем вспомнить, когда "Спартак" последний раз забивал с угловых и подач со штрафных в РФПЛ. В чем проблемы?

– В том, что, видимо, соперники хорошо обороняются. Мы разрабатываем на тренировках различные стандарты, но с командами, которые играют зону, приходится сложно. Анализируем игру соперника и отталкиваемся от видео. За неделю сложно предугадать, что будет происходить по ходу матча. ​

(Игорь РАБИНЕР)