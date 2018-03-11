Массимо Каррера: "Предпочту побеждать, играя плохо. Хотя сегодня "Спартак" плохо не играл"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 22-го тура чемпионата России над "СКА-Хабаровск" (1:0) подчеркнул, что команда сделала все ради победы, а игроки выложились на сто процентов.
– "Спартак" не без труда обыграл последнюю команду РФПЛ, забив в самой концовке. Какие эмоции следует испытывать болельщикам?
– Не мне следует адресовать этот вопрос. Мы сделали все, чтобы победить. Игроки выложились на сто процентов. Не всегда можно побеждать 4:0, 5:0. Уже говорил, что рад любой победе. Предпочту побеждать, даже играя плохо. Хотя сегодня мы плохо не играли.
– Мы не можем вспомнить, когда "Спартак" последний раз забивал с угловых и подач со штрафных в РФПЛ. В чем проблемы?
– В том, что, видимо, соперники хорошо обороняются. Мы разрабатываем на тренировках различные стандарты, но с командами, которые играют зону, приходится сложно. Анализируем игру соперника и отталкиваемся от видео. За неделю сложно предугадать, что будет происходить по ходу матча.
(Игорь РАБИНЕР)
Был я тут
Похоже отставание нашего футбола от европейского происходит из-за наших тренеров. Манчини, Каррера... Другие не лучше. У всех - "мы играли хорошо, мы все выкладывались, мы все - старались, на все 100%"! Только вот болельщик видит совсем иное. А именно - что наши игроки - деградируют. Попасть по воротам не могут, даже просто ударить хорошо по воротам - редкость. Тот же Зенит за три игры - НОЛЬ ударов по воротам! Кроме штрафного Кришито! У лидера - Локо, и у Спартака - чемпиона - то же самое. Пасы - больше половины - неточные, неудобные, не на ход. Много пасов - вообще сопернику. Ионов ТРИ РАЗА!!! выходил один на один на ворота - ни разу даже толком не ударил. Промес - вообще ноль. Муса - то же самое. Это - люди, которым платят миллионы, чтобы они забивали! Они и забивают, только не голы, а на футбол...
01:06
Don
эд.гар, мы поучились, 10.12.2017 г.)))
23:38 11 марта
эд.гар
Каррера прав. Спартак играл не плохо. Он играл отвратительно! Были две фуфловые команды. Невозможно было смотреть игру. Поучитесь у ЦСКА, как надо играть с середняками и аутсайдерами.
22:35 11 марта
Доктор_Хряк
С такими командами, где 10 в защите, надо использовать моменты. А моменты такие были, несмотря на весь гнусный футбол конюшни. )
22:10 11 марта