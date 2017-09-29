Массимо Каррера: "Позвоню Аленичеву!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил Дмитрия Аленичева, возглавляющего "Енисей", с лидерством в ФНЛ. При этом итальянец не согласился со словами экс-наставника красно-белых о Марко Пашаличе, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Кутепов сказал в интервью, что Салах летит словно "Сапсан" Москва – Санкт-Петербург. А вам кто понравился в "Ливерпуле"?

– Да все! И Мане, и Фирмину, и Коутинью. Может, только линия обороны у них состоит из нормальных игроков. А полузащита и нападение – сплошь неудобные для всех соперники. Они техничные, у них большая скорость, интеллект. Это топ-команда и топ-футболисты.

– Аленичев назвал Пашалича средним игроком. Есть что возразить?

– В следующий раз я ему позвоню! (Улыбается.) У каждого свои взгляды. Уважаю его мысли. Хочу кстати поздравить его – его команда идет первой в первом дивизионе. Но в футболе порой "1+1" – не всегда два. Мне Пашалич нравится, я считаю, что он подходящий для нас игрок, однако я уважаю чужие мнения.