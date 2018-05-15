Массимо Каррера: "Пожать руку Пилипчуку? Конечно, почему нет?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что не держит зла на бывшего второго тренера "Спартака" Романа Пилипчука.

- Довольно странно, когда второй тренер, Пилипчук, уходит, не благодаря первого. Это конфликт?

- Этот вопрос надо задать ему, а не мне.

- Но вы его начальник.

- Наверное, у него были на то свои причины. Я всегда корректно вел себя. Пусть он скажет, почему не поблагодарил и не попрощался.

- Вы пожмете руку Пилипчуку при встрече?

- Да. Конечно, почему нет? Не держу злости ни на кого. Каждый делает свой выбор, это его право.

- Не считаете, что Пилипчук поступил подло, сделав это заявление за два тура до конца чемпионата?

- Это было более подло по отношению к руководству, к команде. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Массимо Карреры читайте здесь.