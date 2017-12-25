Массимо Каррера: "Поставил Смолова в пятерку лучших, потому что не могу называть только своих"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что в голосовании за лучшего игрока года включил в пятерку форварда "Краснодара" Федора Смолова из-за того, что не мог назвать только красно-белых. По словам тренера, Квинси Промес не попал в это число, так как он был уверен, что голландец победит.

– Квинси Промес стал лучшим игроком года по версии "СЭ", РФС и РФПЛ. Но вы его в свою пятерку не включили. Почему?

– Потому что я и так знал, что Квинси победит. Нет никаких сомнений, что Промес – лучший. Но я решил отдать свой голос людям, которым в этом году особо благодарен как главный тренер. Это, например, Джикия, Глушаков и Луиз Адриану.

– Георгия вы вообще на первое место поставили.

– В таких конкурсах все голосуют за нападающих, а мне хотелось выделить Джикию, который проделал за год огромный путь. От "Амкара" до "Спартака", чемпионства и сборной России.

– При этом вы назвали в числе пяти лучших Смолова. Сигнал?

– Ну, не мог же я только своих называть! Смолов – сильный футболист, который забивает много голов. Я его выбрал не потому, что хочу купить. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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