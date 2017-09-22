Массимо Каррера: "Постараемся вылечить Промеса к "Ливерпулю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что Денис Глушаков, Квинси Промес, Педро Роша и Зе Луиш не сыграют в матче 11-го тура премьер-лиги с "Анжи".

– Сегодня не тренировались Глушаков, Промес, Роша, Зе Луиш. Когда ждать их возвращения?

– С "Анжи" не сыграют все – это точно. Постараемся вылечить к "Ливерпулю" Промеса.

– С чем связано такое количество травм? Есть объяснение?

– Это футбол. Мы специально подготовили таблицу. В прошлом сезоне за первые десять туров игроки в общей сложности пропустили из-за травм 168 дней. Сейчас – 142 дня. Это говорит о том, что ничего неординарного не происходит. Тем более что физподготовка никак не изменилась. Может, в прошлом сезоне на это не так обращали внимание? Или это было все не так интересно? (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Анжи" пройдет в субботу, 23 сентября, начало – в 19.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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