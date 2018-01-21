Массимо Каррера: "Посоветовал Джикии отнестись к ситуации оптимистично"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пожелал защитнику красно-белых Георгию Джикии скорейшего восстановления после травмы. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и, скорее всего, пропустит чемпионат мира-2018​.

– Четко осознал, какую серьезную травму получил Георгий, – сказал Каррера. – Я сам через подобное проходил, когда сам был футболистом. Безусловно, ощущения крайне неприятные.

– Как быстро пообщались с Георгием? Что сказали?

– Я пожелал Джикии быть сильным. Увы, такие вещи в футболе происходят. Посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Карреры