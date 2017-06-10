Массимо Каррера: "После трансфера Селихова потребовал от руководства "Спартака", что буду сам выбирать игроков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил, что говорил руководству клуба о возможном уходе, если без его ведома будут покупать игроков. Ранее стало известно, что приобретение вратаря "Амкара" Александра Селихова не было согласовано с Каррерой.

- Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете? - вопрос Каррере.

– Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции.

Отрывок книги Игоря Рабинера "Как возрождали "Спартак"