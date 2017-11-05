Массимо Каррера: "После паузы на матчи сборных Зобнин будет в составе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1) подчеркнул, что присутствие на поле нападающего Зе Луиша имеет большое значение для команды. По словам специалиста, вскоре в состав вернется и полузащитник Роман Зобнин, восстанавливающийся от травмы крестообразных связок колена.

– Можно ли сказать что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному? – вопрос Каррере.

– Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для "Спартака".

– Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.

– В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.

– А когда ждать Зобнина в заявке?

– После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.

– Впервые при вас появился Самсонов. Оцените его перспективы.

– В последнее время он здорово прогрессировал. Мы на него рассчитываем. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что 6 ноября сборная России начнет тренировочный сбор для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".