Массимо Каррера: "После матча с "Тосно" до прессы донесли только то, что хотели"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не обвинял игроков в ничьей с "Тосно" (2:2) в 10-м туре чемпионата России. Красно-белые в том матче пропустили два гола в концовке встречи. Специалист подчеркнул, что так же виноват в неудачах команды.

– Кто-то донес до прессы, что я сказал игрокам после матча с "Тосно". Передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее, – цитирует ТАСС Карреру, который выступил перед прессой после гостевой победы над "Кубанью" в матче 1/16 финала Кубка России (2:0). – После игры с "Тосно" я не обвинял игроков, а сказал, что не могу себе объяснить случившееся. Я не сказал, что я ни при чем, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так. Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне дается. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском.

В тот момент прозвучали эмоции, я – итальянец, а эмоциональные люди. Я мог сказал что-то, даже если не думал об этом, но потом я продолжил и сказал: "Ведя в счете 2:0 недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат". Согласны ли с этим игроки? Нужно спросить у них. Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться.