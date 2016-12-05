19:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Поражение от "Крыльев" не повлияло на "Спартак"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что его команда серьезно готовилась к сегодняшней встрече после разгромного поражения от "Крыльев Советов". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

– Поражение от "Крыльев Советов" никак не отразилось на команде, – сказал Каррера во флеш-интервью перед матчем. – Поработали, чтобы такого не произошло. Каждый матч особенный. Чтобы победить, нужно бороться. Сегодня очередной бой с командой, с которой нелегко. Всегда тяжело играть на замерзших полях, но мы тренировались на таком.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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