Массимо Каррера: "Поражение от "Крыльев" не повлияло на "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что его команда серьезно готовилась к сегодняшней встрече после разгромного поражения от "Крыльев Советов". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

– Поражение от "Крыльев Советов" никак не отразилось на команде, – сказал Каррера во флеш-интервью перед матчем. – Поработали, чтобы такого не произошло. Каждый матч особенный. Чтобы победить, нужно бороться. Сегодня очередной бой с командой, с которой нелегко. Всегда тяжело играть на замерзших полях, но мы тренировались на таком.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"